Luserna San Giovanni | 200 espositori tra agricoltura e tradizioni

Il centro di Luserna San Giovanni si appresta ad accogliere la Fiera Primaverile il 1° maggio, con circa 200 espositori pronti a presentare prodotti legati all’agricoltura e alle tradizioni locali. La manifestazione prevede bancarelle e stand distribuiti nelle vie principali del paese, offrendo spazi dedicati a commercianti, artigiani e agricoltori. L’evento si svolge in una giornata di festa, coinvolgendo la comunità e attirando visitatori da diverse zone vicine.

Il centro di Luserna San Giovanni si prepara a trasformarsi in un fulcro di scambi commerciali e tradizioni locali con la prossima edizione della Fiera Primaverile del 1° Maggio. L’evento, che vedrà l’impegno di oltre 200 espositori, è programmato per distribuirsi tra le diverse zone della città, offrendo un ventaglio di attività che spaziano dal settore agricolo all’artigianato, fino al mondo del verde. La manifestazione, accessibile gratuitamente dalle ore 8:00 fino alle 19:00, punta a coinvolgere un pubblico eterogeneo attraverso una struttura multisettoriale. Mentre il cuore pulsante dell’offerta commerciale si concentrerà nelle aree dedicate all’abbigliamento e ai prodotti alimentari, Piazza Partigiani ospiterà lo spazio florovivaistico, focalizzato su piante e articoli per il. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luserna San Giovanni: 200 espositori tra agricoltura e tradizioni Rovinosa caduta col parapendio nei boschi di Luserna San Giovanni, uomo trasportato in ospedaleUn italiano di 71 anni è rimasto ferito all'ora di pranzo di oggi, venerdì 27 marzo 2026, atterrando in modo rovinoso col parapendio, dopo avere... A Roma un hub creativo tra shopping e intrattenimento con oltre 200 espositori provenienti da tutta ItaliaSabato 11 e domenica 12 aprile 2026 arriva il nuovo appuntamento del Vintage Market, non solo un market ma uno spazio in cui il vintage si fonde alle... Si parla di: Auto si ribalta in un dirupo ad Angrogna: conducente incastrato, interviene l’elisoccorso. I festeggiamenti per il 70° anniversario del Gruppo Alpini di Luserna San GiovanniHanno preso parte all’evento anche una delegazione degli Alpini di Vallecrosia, il sindaco Fabio Perri, l’assessore Mirko Valenti, e il consigliere regionale Veronica Russo Vallecrosia. Oggi, una ... riviera24.it Fiera dei Santi, Luserna San Giovanni attende la carica dei 4.000Dal 30 ottobre al 2 novembre quattro giorni di zootecnia, cultura rurale e momenti di festa per grandi e bambini. Il momento clou la sfilata del bestiame di domenica mattina Un’occasione per fare il ... torinoggi.it