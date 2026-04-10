Festa di primavera tra i filari a San Giovanni

Una giornata dedicata alla natura si svolge tra i filari di una località di San Giovanni, con mercatini e occasioni di incontro. La Festa di Primavera riporta in scena un evento che celebra la stagione, offrendo momenti di condivisione tra i partecipanti. La manifestazione si svolge all’aperto, coinvolgendo persone di diverse età in attività e visite tra le aree dedicate.

Un’intera giornata tra natura, mercatini e momenti da vivere insieme. La primavera torna tra i filari. e con lei anche la nostra Festa di Primavera. Quest’anno con una novità speciale: il mercatino del Buddy MarketDomenica 19 aprile 2026Dalle 10:00 alle 17:00Azienda Agricola Vigne degli Olmi -. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Prima festa della Polizia per il questore Gianpaolo Bonafini. La cerimonia si è svolta nel salone degli Arazzi della Galleria Alberoni: «I cittadini sono il nostro faro. Molto concentrati sul controllo del territorio, in campo mettiamo tutti gli strumenti che abbiamo» - facebook.com facebook

Festa della polizia, il questore Gambino: “Attenzione su truffe agli anziani e violenza di genere” x.com