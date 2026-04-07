Casalnuovo di Napoli | Festa della Liberazione con i tulipani e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole

A Casalnuovo di Napoli si sono svolte due tradizionali manifestazioni: la Festa della Liberazione, caratterizzata dalla presenza di tulipani, e la Festa del Primo Maggio, che quest’anno ha raggiunto la sua terza edizione. Le iniziative si sono svolte nel Parco delle Chiocciole, attirando cittadini e partecipanti di diverse età. Entrambe le celebrazioni hanno coinvolto le comunità locali in eventi all'aperto.

A Casalnuovo di Napoli, tornano i tulipani per la Festa della Liberazione. Ritorna anche la Festa del Primo Maggio, giunta alla sua terza edizione. A Casalnuovo di Napoli tornano anche quest’anno i “tulipani” per celebrare la Festa della Liberazione. Sabato 25 e domenica 26 aprile, presso il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino, saranno donati oltre duemila tulipani colorati, confezionati con il loro bulbo, come simbolo di rinascita, condivisione e partecipazione. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’associazione UNA CITTA’ CHE., associazione di promozione sociale presieduta da Giovanni Nappi, in collaborazione con l’azienda Tulipani Freschi Italiani. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Aprile, le mostre d’arte aperte durante le festività di Pasqua, Festa della Liberazione e 1° maggioDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio Roma, 25... Leggi anche: La fiamma al Parco Ravizza: festa con gli studenti della Bocconi Temi più discussi: Scheda squadra Real Casalnuovo; Elezioni amministrative a Casalnuovo, Nappi: Non è una sfida di genere, ma di visioni politiche; Maxi truffa sui bonus edilizi: sequestrati 10,5 milioni di euro e 30 immobili tra Napoli e Taranto; Maxi-truffa da 10 milioni su bonus edilizi, sequestri in tutta Italia. Casalnuovo, tutto pronto per il Carnival 2026: sfilate di carri e tanto divertimentoDal 14 al 17 febbraio Casalnuovo di Napoli si prepara a vivere quattro giorni di festa, colori e partecipazione con il Casalnuovo Carnival – Sesta edizione. L’evento è ideato da Giovanni Nappi, da ... ilmattino.it Casalnuovo di Napoli, ritorna la terza edizione di Babbo Natale al ParcoLa terza edizione di Babbo Natale al Parco - pensata e presentata da Giovanni Nappi - ritorna al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli dal 6 al 21 dicembre. L’ingresso sarà completamente ... ilmattino.it Casalnuovo di Napoli in questi anni è stata amministrata con serietà, impegno e risultati concreti grazie al lavoro di Massimo Pelliccia. Oggi si apre una nuova fase, nel segno della continuità e della responsabilità: il testimone passa a Nicoletta Romano, la no - facebook.com facebook