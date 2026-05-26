Dalla crisi del ficus alle ortensie rare | il boom del verde a Milano

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si è appena conclusa Orticola, la rassegna dedicata al mondo delle piante, che ha coinvolto mercati, workshop e itinerari tra città e campagna. La manifestazione ha evidenziato un crescente interesse per il verde, con particolare attenzione alle ortensie rare e alle piante d’appartamento come il ficus. La stagione botanica inizia con questa fiera, segnando un aumento delle attività legate alla natura in città.

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A Milano si è appena conclusa Orticola, la rassegna dedicata al tema del come fonte di felicità, segnando l’inizio di una stagione botanica che coinvolge mercati, workshop e itinerari naturalistici tra città e campagna. La mostra mercato di piante e fiori ha una partecipazione massiccia di appassionati, trasformando il centro urbano in un vivace palcoscenico di biodiversità. Oltre alla rassegna principale, il periodo è caratterizzato dal Fuoriorticola, un programma di eventi che prosegue fino alla fine di maggio con visite a ville storiche e incontri tematici. In Piazza San Babila, la boutique Mazzolari ha partecipato a questa tendenza trasformando uno dei suoi spazi in un corner ispirato alla natura, dove tra prodotti della costiera amalfitana come limoni, peperoni, melanzane e pomodori, vengono presentati gli spazzolini lavorati a mano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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