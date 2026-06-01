2 giugno tutti gli eventi per la festa della Repubblica a Padova
Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum popolare che portò alla nascita della Repubblica italiana. In quella giornata, cittadini di tutta Italia votarono per scegliere tra monarchia e repubblica. A Padova, le urne furono aperte in diversi seggi cittadini. La giornata fu caratterizzata da una partecipazione massiccia, con le operazioni di voto che si conclusero nel tardo pomeriggio. La consultazione popolare segnò un passaggio fondamentale nella storia del Paese.
Il 2 giugno 1946 ebbe luogo il grande referendum popolare, con il quale l'Italia scelse di diventare una Repubblica.Nell'80° anniversario, la Prefettura di Padova e il Comune di Padova organizzano la consueta cerimonia istituzionale.Scopri il volantino con tutti gli eventi in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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