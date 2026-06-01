2 giugno tutti gli eventi per la festa della Repubblica a Padova

Notizia in breve

Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum popolare che portò alla nascita della Repubblica italiana. In quella giornata, cittadini di tutta Italia votarono per scegliere tra monarchia e repubblica. A Padova, le urne furono aperte in diversi seggi cittadini. La giornata fu caratterizzata da una partecipazione massiccia, con le operazioni di voto che si conclusero nel tardo pomeriggio. La consultazione popolare segnò un passaggio fondamentale nella storia del Paese.