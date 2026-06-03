La Rai celebra gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno con I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum, un appuntamento ricco di ospiti, fra cantanti, musicisti, attori e sportivi, per ripercorrere otto decenni dell’Italia, tramite i racconti e le performance di personaggi che hanno portato il nome del nostro Paese in giro per il mondo, rendendolo grande. L’evento, andato in scena a Piazza del Quirinale, è stato trasmesso in diretta su Rai Uno alle 21.20 e in contemporanea su Rai Play. Un evento corale ricco di ospiti. Voto: 9. Il 2026 ha portato un’ondata di novità e la scelta di cambiare la tradizione. Non più il brindisi nei Giardini del Quirinale, ma un evento corale nella Piazza con una splendida vista sulla città di Roma e tantissimi ospiti invitati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum, pagelle: Paola Cortellesi si emoziona (8), Annalisa la più glam (7)

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