festa della repubblica torre civica tricolore

In occasione della Festa della Repubblica, la torre civica di Piazza Gabriotti è stata decorata con il Tricolore, tornando a mostrare i colori nazionali. La piazza è stata allestita come spazio pubblico per celebrare l’evento. La decorazione della torre è visibile come simbolo nazionale, con i colori del Tricolore che ricoprono la struttura. La cerimonia ha coinvolto la partecipazione della comunità locale in un contesto aperto.

Piazza Gabriotti si è trasformata in un palcoscenico all’aperto in occasione della Festa della Repubblica con la torre civica che è tornata a vestirsi di Tricolore. Da 23 anni, comune e Rotary club, rinnovano l’emozione di vedere srotolata la bandiera Tricolore -di oltre 20 metri- dalla sommità della torre civica grazie ai vigili del fuoco tifernati: dieci professionisti delle tecniche Saf guidati dal capo distaccamento Lucio Luchetti e dal comandante provinciale Rocco Mastroianni. La notte dei valori della Costituzione, ma anche della musica, della danza e delle emozioni. "In occasione dell’80esimo anniversario del plebiscito del 1946,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Torre si veste di Tricolore

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