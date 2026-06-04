Festa della Repubblica incontro con gli studenti | Dal cuore del popolo Il tempo della Costituzione

“Dal cuore del popolo”. Cita don Luigi Sturzo il sindaco di Parma Michele Guerra per parlare della Costituzione alle classi dei licei di Parma. Un’ora in dialogo con studenti e studentesse in occasione dellaFesta della Repubblica nell’ambito di un’iniziativa promossa a Palazzo Giordani dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa della Repubblica: il 4 giugno a Palazzo Giordani la conferenza “Dal cuore del popolo. Il tempo della Costituzione”Il 4 giugno si terrà a Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, una conferenza intitolata “Dal cuore del popolo.

Festa del 2 Giugno, nel 1946 fine della Monarchia: Repubblica nata dalla sovranità del popolo e dal ripudio della guerraIl 2 giugno del 1946 si è conclusa la monarchia in Italia, con il referendum che ha portato alla nascita della Repubblica.

Temi più discussi: 2 giugno, Mattarella saluta artisti e sportivi che animeranno l'evento I Volti della Repubblica; Rai per la Festa della Repubblica; Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO; 2 Giugno, Cagliari celebra gli 80 anni della Repubblica.

MANERBA DEL GARDA - In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il Comune ha promosso una cerimonia rivolta ai neo-diciottenni per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il diritto di voto e stimolare la partecipazione giovanile. La consegna x.com

2 giugno, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica: ecco gli eventi in programma a RomaMattarella sceglie una Festa della Repubblica più vicina ai cittadini. Dai giardini del Quirinale aperti alle persone fragili allo spettacolo in piazza con artisti, atleti e giovani: il 2 giugno celeb ... affaritaliani.it

Festa della Repubblica, Mattarella e i giovani sul palco per il 2 giugno degli 80 anniROMA Il momento clou, nella festa della Repubblica domani a Piazza del Quirinale, con 200 piazze collegate in tutta l'Italia, sarà quello delle decine di giovani che intervisteranno ... ilgazzettino.it