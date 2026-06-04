Festa della Repubblica incontro con gli studenti | Dal cuore del popolo Il tempo della Costituzione
“Dal cuore del popolo”. Cita don Luigi Sturzo il sindaco di Parma Michele Guerra per parlare della Costituzione alle classi dei licei di Parma. Un’ora in dialogo con studenti e studentesse in occasione dellaFesta della Repubblica nell’ambito di un’iniziativa promossa a Palazzo Giordani dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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