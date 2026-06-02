Festa della Repubblica | il 4 giugno a Palazzo Giordani la conferenza Dal cuore del popolo Il tempo della Costituzione

Il 4 giugno si terrà a Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, una conferenza intitolata “Dal cuore del popolo. Il tempo della Costituzione”. L’evento fa parte delle celebrazioni per l’80ª festa della Repubblica italiana e si svolge in occasione della ricorrenza. La giornata prevede anche un secondo appuntamento, inserito nel programma delle iniziative commemorative. La conferenza si concentrerà sui temi legati alla Costituzione e alla sua relazione con il popolo.

Doppio appuntamento a Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione dell’80ª festa della Repubblica italiana.Giovedì 4 giugno alle 9.30 lo Spazio ’51 di Palazzo Giordani ospiterà la conferenza dal titolo "Dal cuore del popolo. Il tempo della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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