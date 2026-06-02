Il 2 giugno del 1946 si è conclusa la monarchia in Italia, con il referendum che ha portato alla nascita della Repubblica. La decisione è stata presa attraverso il voto popolare, che ha sancito il ripudio della guerra e del passato monarchico. La festa di quest’anno non si limita a una cerimonia ufficiale o a una parata militare, ma rappresenta anche un momento di riflessione sulla scelta democratica fatta dai cittadini.

Il 2 giugno non è soltanto una ricorrenza storica. È il giorno in cui gli italiani, attraverso il referendum istituzionale del 1946, scelsero di affidare il proprio destino alla sovranità popolare, ponendo fine alla monarchia e dando vita alla Repubblica. Fu una scelta epocale, compiuta all’indomani della più devastante tragedia che l’Europa avesse mai conosciuto. Un popolo uscito dalla guerra, dalle distruzioni e dalle lacerazioni civili decise di costruire un nuovo Stato fondato sulla democrazia, sulla libertà e sulla pace. Per questo motivo la Festa della Repubblica non può essere ridotta a una semplice celebrazione istituzionale o a una tradizionale parata militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Festa del 2 Giugno, nel 1946 fine della Monarchia: Repubblica nata dalla sovranità del popolo e dal ripudio della guerra

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2 giugno 1946 - Monarchia o Repubblica

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