Festa del 2 Giugno nel 1946 fine della Monarchia | Repubblica nata dalla sovranità del popolo e dal ripudio della guerra
Il 2 giugno del 1946 si è conclusa la monarchia in Italia, con il referendum che ha portato alla nascita della Repubblica. La decisione è stata presa attraverso il voto popolare, che ha sancito il ripudio della guerra e del passato monarchico. La festa di quest’anno non si limita a una cerimonia ufficiale o a una parata militare, ma rappresenta anche un momento di riflessione sulla scelta democratica fatta dai cittadini.
Il 2 giugno non è soltanto una ricorrenza storica. È il giorno in cui gli italiani, attraverso il referendum istituzionale del 1946, scelsero di affidare il proprio destino alla sovranità popolare, ponendo fine alla monarchia e dando vita alla Repubblica. Fu una scelta epocale, compiuta all’indomani della più devastante tragedia che l’Europa avesse mai conosciuto. Un popolo uscito dalla guerra, dalle distruzioni e dalle lacerazioni civili decise di costruire un nuovo Stato fondato sulla democrazia, sulla libertà e sulla pace. Per questo motivo la Festa della Repubblica non può essere ridotta a una semplice celebrazione istituzionale o a una tradizionale parata militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
2 giugno 1946 - Monarchia o Repubblica
Notizie e thread social correlati
Mostra '1946: nasce la Repubblica' alla Camera in occasione della Festa del 2 giugno, immaginiIl 1° giugno, alla Camera dei deputati, è stata inaugurata la mostra '1946: nasce la Repubblica' in occasione della Festa del 2 giugno.
Leggi anche: 2 Giugno, Festa della Repubblica: 80 anni trascorsi da quel giugno 1946, ma questa Italia è degna di quel voto popolare?
Temi più discussi: Festa della Repubblica; 2 giugno 2026 - Festa della Repubblica; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli; Festa della Repubblica: il programma del 2 giugno.
#2giugno 1946: 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Buona Festa della Repubblica x.com
la Repubblica. . Il 2 giugno è la Festa della Repubblica, che celebra il referendum con cui gli italiani sancirono il passaggio alla Repubblica, 80 anni fa. Nel 1946. Una data storica, che ha dato significato al percorso della nostra democrazia. In questo quadro facebook
Cose da fare: Festa della Repubblica reddit
Festa del 2 giugno: la Lancia Flaminia del presidente della RepubblicaProtagonista dell’80°anniversario dalla costituzione della Repubblica, dal 1961 trasporta la più alta istituzione del nostro Paese: ne esistono solo 4 esemplari ... gazzetta.it
Buona Festa della Repubblica 2026, le immagini più belle per gli auguri del 2 giugnoIl 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, che quest'anno coincide anche con il suo 80esimo anniversario ... fanpage.it