Festa della musica a Parco dei Noci
Il Parco dei Noci aprirà al pubblico per la Festa della Musica 2026, offrendo una serata dedicata alla musica e alla socializzazione. L’evento si svolgerà nel parco, che sarà accessibile eccezionalmente in quella data. Verranno organizzate esibizioni musicali e attività di condivisione, con l’obiettivo di valorizzare lo spazio verde e coinvolgere i partecipanti. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.
In occasione della Festa della Musica 2026, il Parco dei Noci aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico per una serata all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del territorio, offrendo l’opportunità di riscoprire uno spazio verde destinato a diventare un luogo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Opposites Attract | Ed Helms, Paul Rudd, Amy Poehler | COMEDY, ROMANCE | Full Movie in English
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