Festa della musica a Parco dei Noci

Notizia in breve

Il Parco dei Noci aprirà al pubblico per la Festa della Musica 2026, offrendo una serata dedicata alla musica e alla socializzazione. L’evento si svolgerà nel parco, che sarà accessibile eccezionalmente in quella data. Verranno organizzate esibizioni musicali e attività di condivisione, con l’obiettivo di valorizzare lo spazio verde e coinvolgere i partecipanti. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.