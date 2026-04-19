Roma festa della scienza | 17.000 persone al Parco della Musica

Diciassettemila persone si sono radunate all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per la cerimonia di chiusura della ventunesima edizione del Festival delle Scienze di Roma. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico proveniente da diverse zone della città e della regione, coinvolgendo adulti e bambini in attività e incontri legati al mondo scientifico. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

Diciassettomila persone hanno affollato le sale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per la chiusura della ventunesima edizione del Festival delle Scienze di Roma. La rassegna, conclusasi oggi 19 aprile 2026, ha esplorato il binomio tra Caos e Armonia attraverso un palinsesto di oltre 100 appuntamenti che ha una partecipazione massiccia, con attività dedicate alle scuole completamente esaurite. L'ecosistema scientifico romano tra ricerca e divulgazione Il successo numerico della ma .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, festa della scienza: 17.000 persone al Parco della Musica Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Nasce a Roma il Festival “Un solo mare” dall’ 11 al 15 febbraio all’Auditorium Parco della MusicaNasce il Festival UN SOLO MARE 11-15 febbraio 2026 Prima edizione Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cinque giorni di incontri,... Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festival delle Scienze 2026: il Family Weekend gratuito per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza a Roma il 18 e 19 aprile; Tra caos e armonia, l’Inaf accende Roma e Foligno; Aprile 2026 con l’INFN: una primavera di festival - INFN; Festival delle Scienze di Roma 2026: caos e Armonia che generano l'universo, spiegati ai più piccoli. Successo per la XXI edizione del Festival delle Scienze di RomaFestival delle Scienze di Roma CAOS E ARMONIA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 15-19 aprile 2026 XXI edizione Successo per il Festival delle ... romadailynews.it Al via domani il Festival delle Scienze di RomaFestival delle Scienze di Roma CAOS E ARMONIA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 15-19 aprile 2026 XXI edizione Al via domani il Festival delle ... romadailynews.it Saluti da Roma, ci vediamo il 9 maggio al Parco della Musica! #roma #concert #9maggio #parcodellamusica facebook #FestivaldelleScienze fino al 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone! XXI edizione dedicata a “Caos e armonia”: conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Scopri il programma ow.ly/t3y750YGWyy x.com