Festa dei Lavoratori | un' ultima giornata di sport musica e magia al Parco Cillarese

Il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, si terrà l'ultima giornata di eventi nella quinta edizione di “La Pasquetta Brindisina” nella sua formula diffusa. L'appuntamento si svolgerà al Parco Cillarese, con attività di sport, musica e spettacoli di magia. La manifestazione, che si è svolta nel giorno festivo, si concluderà con questa giornata finale prevista per il primo maggio.

BRINDISI - La quinta edizione de “La Pasquetta Brindisina” nella sua formula diffusa 2026 si prepara a vivere il suo momento conclusivo con l’appuntamento in programma il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori. Un ultimo step che conferma e rafforza un format capace, nel corso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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