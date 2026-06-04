Il 6 giugno a Borgo Sabotino si è svolta la Festa del Minibasket provinciale, evento di chiusura della stagione sportiva. Oltre 450 atleti hanno partecipato alla manifestazione, che si è tenuta nel quartiere di Latina Lido. L’iniziativa ha coinvolto giovani provenienti da diverse squadre e ha rappresentato una celebrazione delle attività sportive svolte durante l’anno. La giornata ha previsto partite, attività e momenti di socializzazione per i partecipanti.

Cosa: Festa del Minibasket provinciale, evento di chiusura della stagione sportiva. Dove e quando: Borgo Sabotino (Latina Lido), 6 giugno. Perché: Per celebrare lo sport giovanile, l’inclusione e il lavoro di squadra attraverso il format nazionale “Minibasket for Life”. Il basket giovanile si prepara a vivere una giornata di grande partecipazione e aggregazione. Il 6 giugno, Borgo Sabotino (Latina Lido) diventa il fulcro della pallacanestro provinciale ospitando la tanto attesa Festa del Minibasket. L’appuntamento, inizialmente programmato per il 16 maggio e rinviato a causa del maltempo, rappresenta l’evento conclusivo della stagione sportiva organizzata dalla FIP Latina. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Festa del Minibasket a Latina: Oltre 450 Atleti a Borgo Sabotino

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