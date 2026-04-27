Una festa da oltre 450 atleti sulla nuova pista blu | pioggia di titoli e primati personali

Durante il fine settimana, l’atletica cesenate ha ospitato una manifestazione con oltre 450 atleti che si sono sfidati sulla nuova pista blu. La competizione ha visto atleti cimentarsi in diverse discipline, tra cui velocità, ostacoli, salti, lanci e mezzofondo. L’evento si è svolto tra le città di Modena e Cesena, registrando numerosi risultati di rilievo e miglioramenti di primati personali.

Dalla velocità agli ostacoli, passando per salti, lanci e mezzofondo: è stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’atletica cesenate, protagonista tra Modena e Cesena con risultati di rilievo e una grande partecipazione. La stagione all’aperto entra nel vivo. Sabato, al.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Meeting di successo al ’Preziosa’. In pista oltre trecento atletiUna bella giornata di sole e un nutrito pubblico in tribuna hanno fatto da cornice alla seconda edizione del Meeting Avis di atletica leggera su... Bronzo ai Criteria: Pilla nuota in 24?66 e batte i primati personaliLa vittoria del bronzo di Matteo Pilla ai Criteria Nazionali a Riccione segna un momento di eccellenza per la squadra della Vittorino da Feltre,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: CorriReggio, oltre 2mila partecipanti. Barillà: Una festa che cresce senza invecchiare · ilreggino.it; Lignano in Fiore, la festa di Primavera tra colori e solidarietà; Una festa da oltre 450 atleti sulla nuova pista blu: pioggia di titoli e primati personali; Alla vigilia della Festa della Liberazione esce Disabilità e discriminazione. Libertà e diritti oltre le parole. Festa e record. Oltre tremila alla EcoRunUna città in festa, attraversata da colori, energia e sorrisi. L’edizione 2026 di EcoRun ha trasformato il centro ... ilgiorno.it Il Carnevale in piazza. Oltre 50 artisti mascherati: Una festa per famiglieTorna anche quest’anno la festa di Carnevale in piazza Saffi con una formula ormai rodata, ma ricca di novità. Gli artisti coinvolti saranno oltre 50, tra trampolieri, truccabimbi e supereroi dei ... ilrestodelcarlino.it #Calcio #SerieA Festa scudetto rimandata per l'Inter. Il Torino, sotto di due reti fino al 61', chiude il match pareggiando grazie al rigore decisivo di Vlasic. I nerazzurri potranno brindare domenica prossima in caso di vittoria contro il Parma Foto Ansa x.com De Rossi accende la festa https://mdst.it/49d3rwC #SportMediaset - facebook.com facebook