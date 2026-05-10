Due nuove Case di Comunità in provincia | le inaugurazioni a Borgo Sabotino e Latina Scalo

Nelle ultime settimane sono state inaugurate due nuove Case di Comunità in provincia, una a Borgo Sabotino e l’altra a Latina Scalo. Le strutture si aggiungono a quelle aperte recentemente a Formia e Gaeta, ampliando così l’offerta sanitaria nella zona. Le inaugurazioni sono state ufficializzate in occasioni pubbliche, con la presenza di rappresentanti locali e operatori sanitari. Le nuove strutture sono ora operative e pronte a fornire servizi alla popolazione.

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