Due nuove Case di Comunità in provincia | le inaugurazioni a Borgo Sabotino e Latina Scalo
Nelle ultime settimane sono state inaugurate due nuove Case di Comunità in provincia, una a Borgo Sabotino e l’altra a Latina Scalo. Le strutture si aggiungono a quelle aperte recentemente a Formia e Gaeta, ampliando così l’offerta sanitaria nella zona. Le inaugurazioni sono state ufficializzate in occasioni pubbliche, con la presenza di rappresentanti locali e operatori sanitari. Le nuove strutture sono ora operative e pronte a fornire servizi alla popolazione.
Dopo quelle inaugurate nelle scorse settimane a Formia e Gaeta, anche le Casa di Comunità di Borgo Sabotino e Latina Scalo sono realtà. Le inaugurazioni delle due strutture sono in calendario per la prossima settimana alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e della.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Prime Case di comunità in provincia di Latina: le inaugurazioni a Formia e GaetaMercoledì 8 prime il taglio del nastro con il presidente Rocca e la direttrice generale della Asl Cenciarelli.
Case di comunità in provincia di Chieti: al via le selezioni per nuove assunzioniLa Asl pronta ad assumere infermieri a tempo determinato per lavorare nelle case di comunità della provincia di Chieti.