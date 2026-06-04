Dal 12 al 21 giugno 2026, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si svolgeranno dieci giorni di eventi gratuiti dedicati alla Festa del Gesù Redentore. Durante questo periodo, ci saranno momenti di festa con cibo e tradizioni locali, coinvolgendo la comunità in varie iniziative. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle consuetudini della ricorrenza religiosa e culturale.

Dal 12 al 21 giugno 2026, il comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si prepara a vivere la tradizionale Festa del Gesù Redentore. Questo evento attira ogni anno numerosi visitatori, promettendo dieci giorni di celebrazioni ricche di spiritualità, cultura e divertimento. Scopri cosa puoi aspettarti da questa edizione imperdibile! Un evento che unisce fede e convivialità. La Festa del Gesù Redentore non è solo un momento di preghiera, ma un’occasione per rafforzare i legami all’interno della comunità. La Parrocchia Gesù Redentore sarà il fulcro delle celebrazioni, dove famiglie, giovani e anziani potranno partecipare attivamente a un ricco programma di eventi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Festa del Gesù Redentore: 10 giorni di eventi gratuiti a Napoli tra cibo e tradizione.

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