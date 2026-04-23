A Napoli si svolge Saporitissimo 2026, un festival dedicato ai sapori locali che si estende per dieci giorni con eventi gratuiti in piazza. Durante l’iniziativa, vengono organizzate degustazioni, spettacoli e attività culinarie aperte a tutti. L’evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge numerosi ristoratori e produttori della zona. La manifestazione si tiene nel corso di varie giornate, offrendo un’occasione di incontro tra cittadini e visitatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Napoli si prepara ad accogliere Saporitissimo, l’evento gastronomico che celebra le prelibatezze della tradizione partenopea e del Centro-Sud Italia. Piazza Dante diventerà un vero e proprio palcoscenico di gusto, dove turisti e cittadini potranno immergersi in un’atmosfera ricca di profumi e sapori tipici. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, offrendo così un’opportunità imperdibile per chi desidera scoprire le delizie culinarie italiane. La manifestazione, realizzata in collaborazione con Casartigiani Napoli, avrà una durata di dieci giorni, durante i quali si susseguiranno stand gastronomici e una serie di eventi attrattivi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - A Napoli, esplora il regno dei sapori: 10 giorni di eventi gratuiti in piazza!

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