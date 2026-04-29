Festa di Primavera | al Parco Recillo tre giorni di eventi gratuiti per grandi e piccini

Dal 1° al 3 maggio, il Parco Recillo sul lungomare tra Scauri e Marina di Minturno ospiterà la prima edizione della Festa di Primavera, una manifestazione gratuita dedicata a tutte le età. Per tre giorni, il parco offrirà momenti di musica, attività e iniziative all’aperto, con l’obiettivo di valorizzare spazi di incontro tra mare e verde e promuovere momenti di convivialità per grandi e piccini.

Belle giornate, luoghi di incontro, mare e verde da godere, musica e tante iniziative per tutte le età: questo quello che proporrà la prima edizione della Festa di Primavera che si terrà al Parco Recillo posto sul lungomare tra Scauri e Marina di Minturno dal 1° al 3 maggio.Tre giorni durante i.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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