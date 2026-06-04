Festa del Catarratto una marina di libri e sagra del caciocavallo | cosa fare nel weekend

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana, si svolge la Festa del Catarratto con degustazioni di vini e formaggio. Sono previsti concerti di artisti come Dimartino, Roy Paci & Aretuska con Pau dei Negrita e Alessio Bondì. In programma anche una marina di libri e la sagra del caciocavallo, con attività e stand dedicati a queste specialità. L’evento si tiene in diverse location della zona, con ingresso gratuito.

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Degustazioni di vini e formaggio. Concerto di Dimartino, Roy Paci & Aretuska (con Pau dei Negrita) e Alessio Bondì. Più di 300 presentazioni di libri reading e incontri. Chiese aperte in notturna. Quello alle porte sarà un fine settimana ricco di iniziative culturali disseminate in giro per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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