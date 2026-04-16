Sagra del cinghiale Via dei Librai e degustazione di vino con racconto | cosa fare nel weekend

Per il fine settimana sono previste diverse attività tra cui la tradizionale Sagra del cinghiale, eventi lungo Via dei Librai e degustazioni di vino con racconti dedicati. Si svolgeranno incontri, presentazioni di libri e visite guidate, oltre a passeggiate e gite fuori porta. Sono inoltre programmate esibizioni musicali e momenti di degustazione, offrendo una varietà di opzioni per i partecipanti interessati a trascorrere i giorni tra cultura e svago.

Incontri, presentazioni di libri, passeggiate, visite guidate e gite fuori porta ma anche degustazioni e musica. Nel fine settimana alle porte tantissime le proposte in città grazie al ritorno della manifestazione Le Vie dei librai, del festival del Genio di Palermo, che aprirà - tra le altre.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sagra del Mandorlo in fiore, donne gratis nei luoghi della cultura e la regina Elisabetta in teatro: cosa fare nel weekendIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Comincia la kermesse folcloristica con il festival internazionale "I... Sagra del cinghiale madonita e mostra mercato agrozootecnica: weekend ricco di eventi a GangiDal 17 al 19 aprile 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama rurale madonita: la Mostra Mercato Agrozootecnica, giunta alla sua 11ª... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sagra delle pappardelle al cinghiale; Sagra del cinghiale; Sagra del cinghiale madonita e mostra mercato agrozootecnica: weekend ricco di eventi a Gangi; Sagra delle Pappardelle al Cinghiale Appuntamento per Chi Ama le Cose Semplici e Genuine a Nazzano e dintorni. A Gangi (PA) tornano la Mostra Mercato AgroZootecnica e la Sagra del Cinghiale MadonitaDal 17 al 19 aprile 2026 a GANGI (PA) tornano due degli appuntamenti più attesi del panorama rurale madonita: la MOSTRA MERCATO AGROZOOTECNICA e la SAGRA DEL CINGHIALE MADONITA, iniziative promoss ... guidasicilia.it Sagra del cinghiale: du giorni di cibo, musica e solidarietàTorna a Galeata la Sagra del cinghiale promossa dalla Pro loco in collaborazione con la Squadra cinghialai ‘La Disperata’ e il patrocinio del Comune. Si parte alle 18,30 con apertura stand ... ilrestodelcarlino.it Sezze si prepara alla 55ª edizione della Sagra del Carciofo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, uno degli appuntamenti più attesi del territorio pontino facebook Tissi apre la nuova edizione della Sagra del carciofo selvatico x.com