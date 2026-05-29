Sagra del formaggio Mangia e passia e festa del tarallo | cosa fare nel lungo weekend del 2 giugno

Durante il lungo weekend del 2 giugno si tengono diversi eventi tra cui la Sagra del formaggio a Santo Stefano Quisquina, la festa del tarallo e l’appuntamento “Mangia e passia” a Joppolo Giancaxio, e un evento al Tataratà di Casteltermini. Queste manifestazioni prevedono esposizioni, degustazioni e iniziative culturali, coinvolgendo le comunità locali. Sono previsti programmi specifici per ogni evento, con attività che dureranno più giorni.

Dal Tataratà di Casteltermini alla Sagra del formaggio di Santo Stefano Quisquina passando per la festa del tarallo e “Mangia e passia” a Joppolo Giancaxio. Il lungo weekend che porta al 2 giugno propone tanti appuntamenti che intrecciano sapori tipici, folclore, tradizione e religione ma anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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