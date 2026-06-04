Festa del Canestrelletto di Torriglia 2026 | mercatini e degustazioni gratuite nel borgo

Da genovatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno si svolge la Festa del Canestrelletto a Torriglia, con mercatini e degustazioni gratuite nel centro storico. La manifestazione presenta prodotti tradizionali e offre assaggi senza costi aggiuntivi. La festa coinvolge il borgo con eventi dedicati alle specialità locali.

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Domenica 7 giugno la Festa del Canestrelletto invade Torriglia con tutti i profumi e i sapori della tradizione. Le vie dell'antico borgo sono in festa per tutta la giornata con degustazione gratuita degli originali Canestrelletti di Torriglia a partire dalle 15 e mercatino dell'artigianato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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