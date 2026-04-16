Edoardo Leo Scirubetta con degustazioni gratuite e cabaret | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Nel fine settimana a Reggio Calabria si svolgono numerosi eventi tra musica, spettacoli e degustazioni gratuite. La città propone appuntamenti al Castello e in piazza Italia, inseriti nel programma della Primavera della Bellezza. Tra gli eventi principali ci sono spettacoli di cabaret, concerti e iniziative di intrattenimento che coinvolgono diverse location del centro cittadino. La programmazione si concentra su momenti di svago e cultura per i residenti e i visitatori.

Musica, eventi e spettacoli. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Dal Castello a piazza Italia continua la Primavera della Bellezza in città. Gelato protagonista con un'edizione speciale di Scirubetta e Gelato Week. Tre gli appuntamenti al Cilea da Edoardo Leo a Gianmarco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carbonara Festival con cucina romana, Snow party a Gambarie e teatro: cosa fare a Reggio Calabria nel weekend Chi resiste al gelato? Edizione speciale di Scirubetta con degustazioni gratuiteEdizione speciale di Scirubetta sabato 18 aprile dalle 17,30 alle 20 in piazza Italia. Contenuti di approfondimento Edoardo Leo torna al Teatro Colosseo di Torino: due serate tra risate, musica e storie da raccontareL'8 e il 9 aprile Edoardo Leo è al Teatro Colosseo di Torino con Ti racconto una storia. Uno spettacolo emozionante tra grandi autori e improvvisazioni musicali. torinotoday.it Edoardo Leo/ L’attore sul nuovo film: 30 notti con il mio ex? E’ un racconto universaleEdoardo Leo si racconta nella nuova puntata di Da noi a ruota libera alla vigilia dell'uscita del nuovo film 30 notti con il mio ex Edoardo Leo si racconta nella nuova puntata di Da noi a ruota ... ilsussidiario.net