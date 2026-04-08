Tra mercatini degustazioni visite guidate e laboratori | torna la ‘Festa dei pesci Marinati’

Da venerdì 24 a domenica 26, alla Manifattura dei Marinati di Comacchio si svolge la ‘Festa dei pesci Marinati’, un evento che propone mercatini, degustazioni, visite guidate e laboratori legati al mondo della pesca e della gastronomia locale. L’iniziativa si ripete annualmente e coinvolge operatori del settore e visitatori interessati a scoprire le tradizioni e i sapori della zona. La manifestazione si svolge in diverse postazioni distribuite nella struttura.

Da venerdì 24 a domenica 26, arriva alla Manifattura dei Marinati di Comacchio la ‘Festa dei pesci Marinati’. Durante la manifestazione verranno organizzati mercatini, degustazioni, visite guidate, musica, laboratori per bambini e tante altre iniziative. La marinatura del pesce a Comacchio è una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Valle dei Templi e museo Griffo, weekend tra laboratori per bambini e visite guidateIl Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il museo archeologico regionale Pietro Griffo propongono un fine settimana dedicato...

Visite guidate tra i cuniculi di Viterbo Sotterranea e dolci degustazioni a San ValentinoSabato 14 febbraio, giorno di san Valentino, Tesori d'Etruria propone una serie di speciali visite guidate nella Viterbo Sotterranea dedicate a tutti...

Temi più discussi: Gli appuntamenti di Pasqua e Pasquetta tra Monferrato e Alessandrino; Cosa fare a Padova nel fine settimana: concerti, spettacoli, mercatini e degustazioni dal 17 al 29 marzo 2026; Ritorna il Sangiovese Festival. Il cuore del centro animato da degustazioni, eventi e incontri; Un fine settimana da ricordare con la Festa dell'Olio.

Cosa fare a Padova nel fine settimana: concerti, spettacoli, mercatini e degustazioniDal 27 al 29 marzo un fine settimana ricchissimo tra musica dal vivo, spettacoli, mercatini, visite guidate e appuntamenti enogastronomici tra Padova e provincia ... padovaoggi.it

Jesolo in festa: tre giorni tra fiori, musica e sapori nel cuore della cittàJESOLO – Il centro storico si prepara a vivere un weekend all’insegna della Festa di Primavera, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, le vie e le piazze della ... nordest24.it

Allo stadio Fioroni una grande festa di sport, amicizia e inclusione. Le partite in programma sabato 11 aprile - facebook.com facebook

Festa della Polizia: Italy’s state police force celebrates 174 years with a parade in Rome. x.com