Festa abusiva sulla costa stabiese | dj set e centinaia di ragazzi scatta il sequestro del noto lido

Notizia in breve

Una festa abusiva si è svolta sulla costa stabiese con centinaia di ragazzi, musica dal vivo e dj set. La manifestazione, senza autorizzazioni ufficiali, ha portato al sequestro di un noto lido coinvolto nell’evento. La presenza di numerosi partecipanti e l’assenza di permessi hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con il sequestro del locale. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’evento o sulle eventuali sanzioni.