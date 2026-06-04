Festa abusiva sulla costa stabiese | dj set e centinaia di ragazzi scatta il sequestro del noto lido
Una festa abusiva si è svolta sulla costa stabiese con centinaia di ragazzi, musica dal vivo e dj set. La manifestazione, senza autorizzazioni ufficiali, ha portato al sequestro di un noto lido coinvolto nell’evento. La presenza di numerosi partecipanti e l’assenza di permessi hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con il sequestro del locale. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’evento o sulle eventuali sanzioni.
Una festa privata con centinaia di giovani, musica dal vivo e dj set, ma senza le autorizzazioni previste dalla legge. È quanto scoperto nella notte tra l’1 e il 2 giugno in un noto stabilimento balneare della costa stabiese, durante un controllo congiunto della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Vico Equense. L’ispezione è stata effettuata dai militari della Stazione Navale di Napoli della Guardia di Finanza, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Vico Equense, coordinati dal comandante Marta Sodano. Al momento del controllo, all’interno dello stabilimento era in corso un evento privato che aveva richiamato numerosi partecipanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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