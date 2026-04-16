Durante un controllo congiunto delle forze dell’ordine, è stato scoperto un dj set organizzato senza autorizzazioni presso uno stabilimento balneare di Licola. La serata, pubblicizzata sui social network, ha attirato circa 700 persone. La struttura coinvolta è stata sequestrata, e il titolare è stato denunciato per aver allestito l’evento in assenza di permessi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’operazione.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Licola insieme agli agenti del commissariato di Pozzuoli. I militari hanno accertato che l’evento si stava svolgendo in assenza delle necessarie autorizzazioni e senza le condizioni di sicurezza previste per manifestazioni di questo tipo. Secondo quanto emerso, per il dj set non era stata rilasciata alcuna agibilità. Inoltre, il titolare dello stabilimento avrebbe ignorato una precedente diffida dell’autorità di pubblica sicurezza, proseguendo comunque con l’organizzazione dell’evento. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri e la Polizia hanno disposto il sequestro dell’intera struttura, per un totale di circa 700 metri quadrati.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Dj set abusivo organizzato su noto lido di Licola: struttura sequestrata, 700 persone presenti

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