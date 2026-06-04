Una festa privata con musica dal vivo e dj set si è svolta senza autorizzazioni, attirando centinaia di giovani. L’evento si è tenuto in un noto lido di Vico Equense. La polizia ha sequestrato la struttura, interrompendo la festa. Nessuna informazione è stata fornita sul coinvolgimento di altre persone o eventuali sanzioni.

Una festa privata con centinaia di giovani, musica dal vivo e dj set, ma senza le autorizzazioni previste dalla legge. È quanto scoperto nella notte tra l’1 e il 2 giugno in un noto stabilimento balneare della costa stabiese, durante un controllo congiunto della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Vico Equense. L’ispezione è stata effettuata dai militari della Stazione Navale di Napoli della Guardia di Finanza, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Vico Equense, coordinati dal comandante Marta Sodano. Al momento del controllo, all’interno dello stabilimento era in corso un evento privato che aveva richiamato numerosi partecipanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Festa abusiva a Vico Equense: dj set e centinaia di ragazzi, scatta il sequestro del noto lido

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