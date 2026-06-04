Festa a Cardillo | mercatino solidale giochi e spettacolo per bimbi in un bene confiscato

Notizia in breve

Nel quartiere di Cardillo si è svolta una festa con mercatino solidale, giochi e spettacoli rivolti ai bambini. L'evento si è tenuto in un bene confiscato, uno spazio recuperato alla criminalità organizzata. L'iniziativa ha visto la partecipazione di molte famiglie e volontari, con bancarelle di prodotti artigianali e attività ludiche per i più piccoli. L'area è stata aperta al pubblico, creando un momento di aggregazione e di riappropriazione dello spazio.