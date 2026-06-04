Festa a Cardillo | mercatino solidale giochi e spettacolo per bimbi in un bene confiscato
Nel quartiere di Cardillo si è svolta una festa con mercatino solidale, giochi e spettacoli rivolti ai bambini. L'evento si è tenuto in un bene confiscato, uno spazio recuperato alla criminalità organizzata. L'iniziativa ha visto la partecipazione di molte famiglie e volontari, con bancarelle di prodotti artigianali e attività ludiche per i più piccoli. L'area è stata aperta al pubblico, creando un momento di aggregazione e di riappropriazione dello spazio.
Un presidio di legalità che negli anni si è consolidato come motore di sviluppo sociale e culturale per l'intero territorio. Sabato 6 giugno, l’immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Tommaso Natale 78E (zona Cardillo Tommaso Natale, nella Settima Circoscrizione di Palermo). 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Torna la Festa di Primavera al Fleming: giochi, musica e mercatino per tuttiLa Festa di Primavera torna nel quartiere, portando con sé giochi, musica e un mercatino per tutti i giorni.
Leggi anche: Grifone, si prepara la festa. Raccolta di giochi per i bimbi
Argomenti più discussi: Cardillo, festa della comunità e del volontariato in un bene confiscato alla mafia; Dove c'era la mafia, oggi ci sono i bambini: la storia di Elementi Creativi nel cuore di Palermo; Da bene confiscato a cuore della comunità: a Cardillo la Festa del Volontariato e della partecipazione; Palermo, da bene confiscato a centro di comunità: Cardillo celebra anni di riscatto sociale.
https://www.balarm.it/eventi/mercatino-incontri-e-attivita-a-palermo-la-festa-della-comunita-e-del-volontariato-146672 facebook
Domenica in piazza. Festa e mercatinoPer celebrare nel migliore dei modi la Festa della Mamma, l’associazione culturale Pinocchio 3000 e l’assessorato alle Attività Produttive ... msn.com