grifone si prepara la festa raccolta di giochi per i bimbi

Lo stadio "Zecchini" domenica, in occasione dell’ultima gara casalinga di campionato, vivrà una giornata ricca. Alle 15 Grosseto e San Donato Tavarnelle: per i biancorossi l’occasione di salutare il pubblico amico con una vittoria che manca da tempo a Marzierli e compagni che hanno collezionato tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro gare e che sono attesi dalla Poule Scudetto il cui inizio è fissato per il 10 maggio. Al termine la cerimonia di premiazione per la conquista della Serie C, da parte dei responsabili del Dipartimento Interregionale, con la consegna del trofeo all’ Us Grosseto e delle medaglie ai giocatori biancorossi. Domenica, inoltre, si svolgerà una lodevole iniziativa da parte della Curva Nord Grosseto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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