Torna la Festa di Primavera al Fleming | giochi musica e mercatino per tutti

La Festa di Primavera torna nel quartiere, portando con sé giochi, musica e un mercatino per tutti i giorni. Dopo cinque edizioni, l’evento si conferma come un appuntamento fisso per le famiglie e i residenti, che ogni anno riempiono le vie del quartiere di attività e allegria. Le strade si trasmettono in un grande spazio aperto, dove si susseguono momenti di svago e intrattenimento, creando un’atmosfera di festa condivisa.

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