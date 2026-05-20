Torna la Festa di Primavera al Fleming | giochi musica e mercatino per tutti
La Festa di Primavera torna nel quartiere, portando con sé giochi, musica e un mercatino per tutti i giorni. Dopo cinque edizioni, l’evento si conferma come un appuntamento fisso per le famiglie e i residenti, che ogni anno riempiono le vie del quartiere di attività e allegria. Le strade si trasmettono in un grande spazio aperto, dove si susseguono momenti di svago e intrattenimento, creando un’atmosfera di festa condivisa.
Cinque anni e non sentirli. La Festa di Primavera al Fleming è ormai un rito collettivo che ogni anno riesce a trasformare le strade del quartiere in un grande salotto a cielo aperto. Sabato 23 maggio, tra via Flaminia e via Nitti, si rinnova l'appuntamento più atteso della stagione per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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