Ferriere la Giunta Oppizzi rimane invariata

Dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, la Giunta Oppizzi a Ferriere rimane invariata. La maggioranza conferma i componenti già in carica, mentre la minoranza ha subito modifiche, senza alterare la composizione dell'esecutivo. La composizione del consiglio comunale si è aggiornata con nuovi eletti, ma senza influenze sulla Giunta. Nessuna variazione è stata comunicata riguardo alle deleghe o alle cariche di governo locale.

A Ferriere, dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, più che altro è cambiata la minoranza. La maggioranza di “Ferriere radici e futuro” - vincente con il 59% dei voti - è stata riconfermata in blocco: stessa cosa per la Giunta, che rimane la medesima degli ultimi sei anni. Il sindaco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Pontenure vince Fuochi, a Ferriere confermata OppizziA Pontenure, il candidato Fuochi ha ottenuto la vittoria alle elezioni amministrative del 2026, mentre a Ferriere la conferma è andata a Oppizzi.

Oppizzi tenta il bis a Ferriere: «Naturale proseguire insieme»Il sindaco uscente di 50 anni, avvocato, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di fine maggio con la lista “Ferriere...

Si parla di: Fuochi nuovo sindaco di Pontenure, Oppizzi confermata a Ferriere; Affluenza in calo a Ferriere e Pontenure, si vota fino alle 15 DIRETTA.

A Pontenure vince Fuochi, a Ferriere confermata OppizziNovità a Pontenure, conferma a Ferriere. Questo l’esito delle Elezioni Amministrative del 2026, che riguardano - nel Piacentino - soltanto due comuni. A Pontenure il nuovo sindaco è Sergio Fuochi, sto ... ilpiacenza.it