Oppizzi tenta il bis a Ferriere | Naturale proseguire insieme
Il sindaco uscente di 50 anni, avvocato, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di fine maggio con la lista “Ferriere radici e futuro”. Oppizzi si presenta per un secondo mandato e ha dichiarato di voler continuare a lavorare insieme alla comunità. La candidatura è stata comunicata in vista delle consultazioni programmate per il 24 e 25 maggio.
Il sindaco uscente Carlotta Oppizzi, avvocato di 50 anni, si ripresenta alle Elezioni comunali del 24 e 25 maggio con la lista “Ferriere radici e futuro”. Nella sua civica troviamo gli assessori uscenti Paolo Scaglia e Cristian Bergonzi e i consiglieri Alice Agogliati, Fabio Casella Antonio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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