Oppizzi tenta il bis a Ferriere | Naturale proseguire insieme

Il sindaco uscente di 50 anni, avvocato, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di fine maggio con la lista “Ferriere radici e futuro”. Oppizzi si presenta per un secondo mandato e ha dichiarato di voler continuare a lavorare insieme alla comunità. La candidatura è stata comunicata in vista delle consultazioni programmate per il 24 e 25 maggio.