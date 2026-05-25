A Pontenure vince Fuochi a Ferriere confermata Oppizzi

Notizia in breve

A Pontenure, il candidato Fuochi ha ottenuto la vittoria alle elezioni amministrative del 2026, mentre a Ferriere la conferma è andata a Oppizzi. Le consultazioni si sono svolte in due comuni del Piacentino, con risultati definitivi che hanno sancito le rispettive vittorie e conferme per i candidati in corsa. Nessun altro comune è coinvolto in questa tornata elettorale nella zona.