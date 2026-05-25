A Pontenure vince Fuochi a Ferriere confermata Oppizzi
A Pontenure, il candidato Fuochi ha ottenuto la vittoria alle elezioni amministrative del 2026, mentre a Ferriere la conferma è andata a Oppizzi. Le consultazioni si sono svolte in due comuni del Piacentino, con risultati definitivi che hanno sancito le rispettive vittorie e conferme per i candidati in corsa. Nessun altro comune è coinvolto in questa tornata elettorale nella zona.
Novità a Pontenure, conferma a Ferriere. Questo l’esito delle Elezioni Amministrative del 2026, che riguardano - nel Piacentino - soltanto due comuni. A Pontenure il nuovo sindaco è Sergio Fuochi, storico dirigente del Comune di Piacenza (in pensione) e presidente dell’hospice “La Casa di Iris”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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