A Pontenure vince Fuochi a Ferriere confermata Oppizzi

Da ilpiacenza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pontenure, il candidato Fuochi ha ottenuto la vittoria alle elezioni amministrative del 2026, mentre a Ferriere la conferma è andata a Oppizzi. Le consultazioni si sono svolte in due comuni del Piacentino, con risultati definitivi che hanno sancito le rispettive vittorie e conferme per i candidati in corsa. Nessun altro comune è coinvolto in questa tornata elettorale nella zona.

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Novità a Pontenure, conferma a Ferriere. Questo l’esito delle Elezioni Amministrative del 2026, che riguardano - nel Piacentino - soltanto due comuni. A Pontenure il nuovo sindaco è Sergio Fuochi, storico dirigente del Comune di Piacenza (in pensione) e presidente dell’hospice “La Casa di Iris”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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