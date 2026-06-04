Ferrero ha commentato l’addio di Vlahovic, affermando che le richieste del giocatore erano legittime ma eccessive. Ha inoltre sottolineato che, a causa di queste cifre, si amplia la rosa di giocatori disponibili sul mercato. La società ha ritenuto le pretese troppo alte rispetto alle possibilità attuali e ha deciso di non accontentare le richieste del calciatore. La trattativa si è conclusa con la separazione tra le parti.

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© Juventusnews24.com - Ferrero sull’addio di Vlahovic: «Pretese legittime ma eccessive. A queste cifre si allarga la platea di giocatori prendibili»

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Tuttosport – Chiellini sul mancato accordo tra Vlahovic e la Juve: “È legittimo, ma a queste cifre…”Il contratto tra Vlahovic e la Juventus si è concluso, segnando la fine del rapporto tra le parti.

Temi più discussi: Juve, addio a Vlahovic: ora tutto su Kolo Muani, ma a Spalletti non può bastare; Bari Calcio, Massimo Ferrero contatta De Laurentiis e il Comune: l'annuncio del sindaco sulle trattative; ?Sinner, Ferrero: Sarebbe bellissimo allenare Jannik, lavora duro ed è disposto a tutto. Cosa ha detto; Ferrero al CorSera: Sarebbe bellissimo allenare Sinner. Alcaraz? Forse gli ho detto troppi no.

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