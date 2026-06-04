Ferraro al Castelfranco Traversa è Stella Rossa

Alessandro Ferraro ha lasciato la Stella Rossa e si è unito al Castelfranco. Ferraro, che negli ultimi sei campionati ha allenato la squadra rossoblu, passando dalla Terza alla Prima categoria, rimane nello stesso comune. La sua scelta di passare da una squadra all’altra avviene senza spostamenti geografici. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche del trasferimento.

Alessandro Ferraro lascia la Stella Rossa e passa al Castelfranco. Il tecnico che negli ultimi sei campionati ha guidato la compagine rossoblu del presidente Rino Romano e del direttore sportivo Sergio Petri dalla Terza alla Prima categoria, cambia squadra ma non paese. In pratica attraversa la strada e dal "Marabotti", storico impianto dove ha sede la Stella Rossa, approda al Comunale "Osvaldo Martini" dove ha il quartier generale la società biancoverde. Scende anche di categoria, Ferraro, visto che il Castelfranco gioca in Seconda e da anni cerca di salire, ma con esiti negativi. Quest’anno il Castelfranco ha perso la semifinale play off del girone contro il Capanne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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