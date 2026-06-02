Un eurodeputato di Fratelli d’Italia ha chiesto chi abbia autorizzato l’installazione della stella rossa nelle vie del Pratello e Pietralata, evidenziando che attualmente manca un’autorizzazione ufficiale. La richiesta si concentra sulla provenienza e la legittimità della presenza di simboli in quelle zone. Non sono state fornite ulteriori informazioni o dettagli sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione.

"Da chi è autorizzata?". Questa la domanda posta dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, in merito alla presenza della stella rossa tra le vie del Pratello e Pietralata. "Da almeno sei anni è presente questa luminaria apparentemente appesa abusivamente", attacca Cavedagna, ricordando che è stato presentato un esposto in Prefettura il 26 maggio perché il Comune "non ci ha mai dato una risposta chiara". Un tema che colpisce anche diversi cittadini delle vie Pietralata, San Rocco e Pratello. "Negli anni nessuno ha mai risposto sul perché è stata autorizzata, chi paga il costo dell’ elettricità, chi n’è responsabile in caso di danni a terzi o incendio", commentano alcuni residenti dell’area Pratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stella rossa al Pratello, manca l’autorizzazione"

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STELLA ROSSA vs ASD MAGNETICA

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