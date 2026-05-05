Playoff sarà derby Alfonsine-Stella Rossa

La stagione regolare in Prima Categoria si è appena conclusa e nel girone F le squadre ravennate hanno ottenuto risultati positivi. Tra le partite decisive, si è deciso che il prossimo turno si giocherà con un derby tra Alfonsine e Stella Rossa. La sfida tra queste due squadre rappresenta un momento importante per le fasi di playoff.

Si è conclusa la stagione regolare in Prima Categoria con verdetti felicissimi per le formazioni ravennati, soprattutto nel girone F. Infatti vincono tutte le prime della classe ed entrano nei playoff: una doppietta di Lorenzo Fancello – vicecapocannoniere del girone con 22 gol – permette al Savarna di battere 2-0 il Bando e restare a 5 lunghezze dal Reno Molinella (9-2 al Placci Bubano) che così affronterà nelle semifinali dei playoff. Successi anche per l’ Only Sport Alfonsine (1-0 a Fusignano, gol di Baldrati al 29’ pt) e la Stella Rossa Casalborsetti (2-0 alla Codigorese, 42’ pt rig. Malja, 35’ st R. Innocenti) che si affronteranno nell’altra semifinale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff, sarà derby. Alfonsine-Stella Rossa Notizie correlate Prima categoria. Savarna, derby a Fruges. Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoffIl Real Fusignano gioca una partita chiave della stagione, da vincere assolutamente per avere quanto meno una posizione favorevole ai playout:... Prima categoria. Alla Stella Rossa il derby col Fusignano. Blitz dell’AlfonsineLa grande protagonista, nel girone F di Prima Categoria, è la Stella Rossa Casalborsetti che vince 3-2 (1’ pt Mascanzoni (St), 3’ pt F. Altri aggiornamenti Si parla di: Fancello, doppietta dal sapore di playoff. Blitz del Fusignano. Prima categoria. Savarna, derby a Fruges. Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoffIl Real Fusignano gioca una partita chiave della stagione, da vincere assolutamente per avere quanto meno una posizione favorevole ... msn.com Prima categoria. Alla Stella Rossa il derby col Fusignano. Blitz dell’AlfonsineLa grande protagonista, nel girone F di Prima Categoria, è la Stella Rossa Casalborsetti che vince 3-2 (1’ pt Mascanzoni (St), 3’ pt F. Innocenti (St), 39’ pt rig. Zuccarino, 41’ pt Mascanzoni (St), ... ilrestodelcarlino.it