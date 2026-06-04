Fermiamo la violenza di genere | il corto dei centri giovani di Pordenone vincono il primo premio

Un trionfo che unisce creatività e impegno sociale delle nuove generazioni. Mercoledì 3 giugno, nella prestigiosa cornice di Palazzo Badini a Pordenone, i ragazzi dei Centri Giovani di Largo Cervignano e di Via Pontinia – gestiti dalla Fondazione OSF – sono stati proclamati vincitori del primo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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NADIA - cortometraggio sulla violenza di genere

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