Zobeide menzione speciale a Roma | il corto di Luciangela Gatto contro la violenza di genere conquista il Tulipani di Seta Nera

A Roma si è svolta la premiazione dei Tulipani di Seta Nera, dove il cortometraggio “Zobeide” di Luciangela Gatto ha ricevuto una menzione speciale. Il film affronta il tema della violenza di genere attraverso voci e modalità tipiche del melodramma. Luciangela Gatto, regista originaria di Cosenza con radici messinesi, ha portato sul palco il riconoscimento per il suo lavoro che denuncia e sensibilizza su questa problematica sociale.

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Voci e modi del melodramma contro la violenza di genere nel film “Zobeide” di Luciangela Gatto, regista cosentina di genitori messinesi. Già in concorso per il Premio Emi Mammoliti al Messina Opera Film Festival 2025, dove è stato presentato in anteprima nazionale, il cortometraggio ha ricevuto il 7 maggio scorso a Roma una Menzione Speciale al diciannovesimo Tulipani di Seta Nera, festival di cinematografia sociale - promosso da Università Cerca Lavoro in collaborazione con Rai Cinema Channel, Rai per la Sostenibilità Esg e Rai Pubblica Utilità – in corso fino ad oggi nella capitale. Il cortometraggio “Zobeide” Omaggio al racconto breve “Le città e il desiderio” di Italo Calvino, “Zobeide” narra la serata apparentemente normale di una ragazza ventenne in compagnia dei suoi soliti amici.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zobeide, menzione speciale a Roma: il corto di Luciangela Gatto contro la violenza di genere conquista il Tulipani di Seta Nera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate UNICEF al Tulipani di Seta Nera: focus sulla violenza sui minoriUNICEF Italia protagonista al Festival Tulipani di Seta Nera a Roma per sensibilizzare sulla violenza contro bambini e adolescenti Cinema,... Tulipani di Seta Nera 2026: il cinema sociale illumina RomaCosa: 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.