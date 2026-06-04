Fermi in tour a Como | droni farmaceutica e monitoraggio ambientale finanziati da regione Lombardia

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno, durante un tour a Como, l'assessore regionale all'università, ricerca e innovazione ha visitato tre aziende locali. Le imprese, attive nel settore dei droni, della farmaceutica e del monitoraggio ambientale, sono state sostenute da finanziamenti della regione Lombardia. La visita ha coinvolto imprese che hanno sviluppato progetti concreti con risorse pubbliche destinate all’innovazione.

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L'assessore regionale all'università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, ha visitato il 4 giugno tre aziende innovative della provincia di Como, nell'ambito del suo tour dedicato alle realtà che hanno trasformato i finanziamenti di regione Lombardia in progetti concreti ad alto contenuto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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