Fermi in tour a Como | droni farmaceutica e monitoraggio ambientale finanziati da regione Lombardia
Il 4 giugno, durante un tour a Como, l'assessore regionale all'università, ricerca e innovazione ha visitato tre aziende locali. Le imprese, attive nel settore dei droni, della farmaceutica e del monitoraggio ambientale, sono state sostenute da finanziamenti della regione Lombardia. La visita ha coinvolto imprese che hanno sviluppato progetti concreti con risorse pubbliche destinate all’innovazione.
L'assessore regionale all'università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, ha visitato il 4 giugno tre aziende innovative della provincia di Como, nell'ambito del suo tour dedicato alle realtà che hanno trasformato i finanziamenti di regione Lombardia in progetti concreti ad alto contenuto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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