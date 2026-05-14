Litorale Domitio tra rinascita ambientale e criticità | monitoraggio civico degli studenti del Liceo Fermi

Sul litorale Domitio, un’area caratterizzata da un paesaggio naturale da preservare, studenti del Liceo Fermi hanno avviato un progetto di monitoraggio civico per tenere sotto controllo lo stato ambientale del territorio. La zona, che presenta segni di degrado e criticità, è al centro di un’attività di osservazione e raccolta dati condotta dai giovani, con l’obiettivo di contribuire alla tutela e alla valorizzazione delle sue risorse. La situazione del territorio è influenzata sia da problematiche passate sia da segnali di miglioramento.

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