Litorale Domitio tra rinascita ambientale e criticità | monitoraggio civico degli studenti del Liceo Fermi
Sul litorale Domitio, un’area caratterizzata da un paesaggio naturale da preservare, studenti del Liceo Fermi hanno avviato un progetto di monitoraggio civico per tenere sotto controllo lo stato ambientale del territorio. La zona, che presenta segni di degrado e criticità, è al centro di un’attività di osservazione e raccolta dati condotta dai giovani, con l’obiettivo di contribuire alla tutela e alla valorizzazione delle sue risorse. La situazione del territorio è influenzata sia da problematiche passate sia da segnali di miglioramento.
Un territorio fragile ma ricco di bellezza, sospeso tra le ferite del passato e i segnali concreti di rinascita. È l’immagine che emerge dal lavoro di monitoraggio civico realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa – sede di Parete, attraverso il team Re-Waves. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Educazione ambientale, i Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo “P. S. Mancini” di Avellino
Opere Bagnoli, Cittadinanza Attiva chiede di adeguare il Piano di Monitoraggio Ambientale: “Varie criticità”Un’istanza di adeguamento del Piano di Monitoraggio Ambientale (Pma) per le opere dell’America’s Cup, in corso nell’area di Bagnoli.
Si parla di: Litorale Domizio, shock sulla spiaggia: decine di test di gravidanza abbandonati tra i rifiuti.
La Regione Campania per il Litorale Domitio03/05/2017 - Il litorale domitio come zona simbolo della rinascita economica della Campania e della costruzione di un'economia turistica di grande livello. La prossima settimana avremo un nuovo ... regione.campania.it
Aumenta chi fugge all'alt. L'allarme dei carabinieri sul litorale DomitioAumentano i controlli dei carabinieri sul litorale Domitio in occasione delle vacanze pasquali. In particolare posti di blocco a ridosso della rotonda di Pescopagano, snodo fondamentale per arrivare ... rainews.it