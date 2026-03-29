In Umbria è stata avanzata una proposta per migliorare il monitoraggio ambientale attraverso l'uso di droni e tecnologia sensoriale avanzata. È previsto anche un nucleo operativo dedicato, denominato “P.U.M.A.”, che si occuperà di gestire le attività di sorveglianza e raccolta dati sul territorio. La proposta mira a rafforzare le modalità di controllo e tutela ambientale nella regione.

Un nucleo operativo denominato “P.U.M.A.” per il monitoraggio ambientale mediante droni e sensoristica avanzata. Questo il progetto futuro che la Regione Umbria potrebbe mettere in atto per il supporto alle attività di controllo ambientale. L’Umbria, quindi, potrebbe essere la prossima ad attivare un monitoraggio ambientale che tenga conto delle tecnologie più avanzate per controlli più rapidi, precisi e sicuri rispetto alle metodologie tradizionali. Tra i principali ambiti di utilizzo delle tecnologie ci sarebbero il monitoraggio di discariche, siti contaminati e aree industriali, il controllo e monitoraggio delle attività estrattive, il supporto alle attività di monitoraggio del rischio idrogeologico e delle frane, la sorveglianza di aree naturali e siti sensibili dal punto di vista ambientale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Monitoraggio ambientale in Umbria, la proposta: droni, sensoristica avanzata e un nucleo operativo dedicato

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