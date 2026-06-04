Fermato business di ’auto fantasma’ Recuperate 27 targhe contraffatte

Notizia in breve

Un'auto fantasma è stata fermata durante un controllo. Nel corso dell’operazione sono state recuperate 27 targhe contraffatte. La polizia ha sequestrato i veicoli e le targhe false trovate durante le verifiche. L’operazione rientra in un’indagine più ampia contro i veicoli irregolari e le frodi legate alla circolazione stradale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali persone coinvolte o altri sviluppi.