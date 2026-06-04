Fermato business di ’auto fantasma’ Recuperate 27 targhe contraffatte
Un'auto fantasma è stata fermata durante un controllo. Nel corso dell’operazione sono state recuperate 27 targhe contraffatte. La polizia ha sequestrato i veicoli e le targhe false trovate durante le verifiche. L’operazione rientra in un’indagine più ampia contro i veicoli irregolari e le frodi legate alla circolazione stradale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali persone coinvolte o altri sviluppi.
La sicurezza di un territorio non si misura solo con il contrasto ai reati predatori, ma anche attraverso l’attività di prevenzione e repressione dell’illegalità. In questo contesto, l’impegno dell’Arma dei carabinieri contro le frodi e la contraffazione non solo proteggere l’economia legale, ma anche la sicurezza stessa dei cittadini, spesso ignari vittime di raggiri sofisticati che rendono i loro veicoli dei veri e propri “fantasmi” per lo Stato. In questo contesto, nei giorni scorsi, i militari della stazione carabinieri di Fermo hanno portato a termine un’articolata attività d’indagine convenzionalmente denominata ’Operazione Mannheim’ (come la provincia con la quale iniziano le targhe contraffatte, quasi tutte aventi iniziali ’MA’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
He dumped her as an orphan. Three rich families took her back; the betrayers fell!
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