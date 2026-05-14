Finge di essere un corriere per truffare un' azienda di Viterbo usava targhe adesive contraffatte per il furgoncino

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine per aver cercato di truffare un’azienda nella zona di Viterbo. Secondo quanto accertato, si spacciava per un corriere utilizzando targhe adesive falsificate applicate sul suo furgoncino. Le autorità hanno scoperto il sistema durante le indagini, che hanno portato alla denuncia dell’uomo.

Finge di essere un corriere per truffare un'azienda di Viterbo. La polizia ha denunciato un 55enne che, tra le altre cose, usava targhe adesive contraffatte per il suo furgoncino.L'uomo è entrato in azione nella giornata del 12 maggio quando ha più volte provato a contattare un'azienda locale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Finge di essere incaricato di un maresciallo dei carabinieri per truffare un anzianoPrato, 5 marzo 2026 - Si è finto incaricato di un maresciallo dei carabinieri per convincere un anziano a consegnargli denaro e gioielli, ma è stato...

Finge di essere “padre Gabriele” per truffare e chiedere soldi a un parroco del Varesotto: 51enne arrestatoUn uomo di 51 anni, pluripregiudicato, ha finto di essere "padre Gabriele" per chiedere oltre 500 euro a un parroco di Arcisate (Varese) e truffarlo.

Temi più discussi: Un convoglio russo passa nel Mediterraneo. Ma finge di essere in Estonia; Corriere finge di essere accoltellato a Volpiano durante una consegna, voleva tenersi l'incasso di 1680 euro; Finge di cadere nella truffa e fa arrestare i complici: nonnina attrice incastra i banditi; VICENZA | SI FINGE CARABINIERE, DERUBA UN’ANZIANA E FUGGE IN TRENO: BLOCCATO DALLA POLFER.

File chilometriche per mangiare una fragola di cioccolato che finge di essere una fragola quando la fragola esiste già, costa meno ed è pure meglio. Ma vuoi mettere il gusto dell’hype? Non è fame, è FOMO con la glassa sopra: oggi tutti in fila per la banana x.com

VOLPIANO – Corriere finge di essere stato rapinato per tenersi l’incasso delle consegneNei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Volpiano hanno denunciato in stato di libertà un 52enne di Chivasso, corriere di una società di ... obiettivonews.it

Corriere finge di essere accoltellato a Volpiano durante una consegna, voleva tenersi l'incasso di 1680 euroUn corriere 52enne ha simulato una rapina a Volpiano per tenersi i soldi dell’incasso della giornata: smascherato dai carabinieri e dalle telecamere ... virgilio.it