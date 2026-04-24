Un' imperfezione sul logo tradisce il business del falso | sequestrate 5mila Nike contraffatte in vendita anche in Brianza

Durante un’operazione di controllo, sono state sequestrate circa 5.000 scarpe con il marchio Nike contraffatto, trovate in vendita anche in alcune zone della Brianza. Le calzature apparivano molto simili agli originali, ma un’osservazione più attenta ha permesso di individuare piccole imperfezioni nella grafica e nella struttura del logo, che ne tradivano la falsità. L’intervento si inserisce in una serie di controlli contro il mercato illegale di prodotti di marca.