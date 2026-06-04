La ristrutturazione di Frogmore Cottage è stata interrotta e il governo ha deciso di assegnare l’immobile al personale. Questa decisione ha provocato malcontento tra Harry e Meghan, che avevano mostrato segnali di riconciliazione con altri membri della famiglia reale, tra cui il re. La sospensione dei lavori si aggiunge a tensioni già esistenti e rappresenta un nuovo elemento di scontento nel rapporto tra i protagonisti.

Si intravedevano segnali di sereno, con Harry e Carlo più che mai decisi a chiudere certe fratture venutasi a creare tra i membri della Famiglia Reale, ed ecco che arriva una nuova ragione di scontento. Stando alle ultime notizie, Harry e Meghan sarebbero a dir poco furiosi per la decisione presa in merito al destino di Frogmore Cottage. Frogmore Cottage è la dimora che la Regina Elisabetta aveva donato alla coppia come regalo per il loro matrimonio. Si trova nell'Home Park di Windsor e ha avuto bisogno di diversi lavori di ristrutturazione per diventare la casa effettiva dei Sussex. In questi anni l'opera è stata portata avanti. Harry e Meghan intendevano renderla il loro punto d'appoggio in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fermata la ristrutturazione di Frogmore Cottage, verrà data al personale: la rabbia di Harry e Meghan

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