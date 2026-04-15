Harry e Meghan Markle sono in viaggio in Australia per un tour di quattro giorni dedicato a iniziative benefiche. Tuttavia, poche ore dopo l'inizio della visita, si sono verificati eventi che hanno fatto preoccupare il re, creando tensioni all’interno della famiglia reale. La loro presenza e le attività svolte durante il soggiorno hanno attirato l’attenzione dei media e generato discussioni pubbliche.

Harry e Meghan Markle si trovano in Australia per un tour filantropico di quattro giorni. Sono bastate poche ore per far tremare Re Carlo. Gli ambienti vicini a Palazzo considerano questo viaggio un disastro per la Monarchia britannica. Re Carlo sorveglia a distanza Harry e Meghan Markle. Re Carlo segue a distanza quanto Harry e Meghan Markle stanno facendo in Australia. Il Sovrano era stato informato del loro viaggio e aveva avvallato il progetto, forse riponendo troppa fiducia nei loro confronti. I Sussex avevano assicurato che si trattava di un viaggio filantropico dove avrebbero preso parte a impegni privati. Ma già i primi incontri hanno rivelato a tutti che Harry e Meghan hanno organizzato uno pseudo viaggio reale, comportandosi esattamente allo stesso modo di quando andarono in Australia in rappresentanza della Corona britannica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, il viaggio di Harry e Meghan Markle è un disastro per la Monarchia

Charles III, le roi maudit

Re Carlo chiama Harry: l’accordo prima del viaggio in Australia con Meghan MarkleIl viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia preoccupa Buckingham Palace, così tanto che Re Carlo avrebbe già avuto contatti con la coppia.

Re Carlo, la situazione gli sfugge di mano: Harry e Meghan Markle in GiordaniaHarry e Meghan Markle prendono in mano la situazione mentre Re Carlo è sempre più in crisi.