Durante un viaggio in Australia insieme al marito, Meghan Markle ha commentato di essere la persona più presa di mira dagli odiatori online. Ha affermato di aver subito un elevato livello di critiche e attacchi sui social media, sottolineando che spesso questi ambienti si basano sulla crudeltà per generare visualizzazioni. La duchessa ha parlato della sua esperienza come esempio di come si possa affrontare un attacco così intenso.

“Sono stata la persona più presa di mira al mondo dagli odiatori on line”. A dichiararlo con l’aria di chi vuole dimostrare che si può sopravvivere a tanto disprezzo è stata Meghan Markle,che si è definita “la persona più bersagliata dai troll di tutto il mondo”. “Ogni singolo giorno da dieci anni, sono stata vittima di bullismo e attacchi, eppure sono ancora qui”. Durante il finto “ Royal Tour ” che i duchi del Sussex hanno organizzato in Australia, la moglie del principe Harry ha affrontato una platea di studenti della Swinburne University of Technology di Melbourne per parlare dell’industria dei social media e rinnovare la sua condanna al metodo violento del quale si considera una vittima illustre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono la persona più presa di mira al mondo dagli odiatori online. I social si basano sulla crudeltà per ottenere click”: lo sfogo di Meghan nel viaggio in Australia con Harry

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