Fermana c’è il rompete il righe La stagione è ufficialmente finita

La stagione della Fermana si è conclusa ufficialmente lunedì mattina con il rompete le righe allo stadio Bruno Recchioni. La squadra si è riunita per l’ultimo allenamento prima di chiudere le attività stagionali. L’interruzione è stata comunicata dal club, che ha deciso di terminare gli impegni ufficiali. I giocatori hanno lasciato il campo dopo l’ultima sessione di allenamento, segnando la fine delle attività sportive di quest’anno.

Rompete le righe ufficiale avvenuto lunedì in casa Fermana, al mattino, presso lo stadio Bruno Recchioni. Saluti tra staff, dirigenza e calciatori a caldo e soprattutto sullo stesso campo a neanche 24 ore di distanza da qui maledetti calci di rigore che hanno condannato i canarini ad un altro anno di Eccellenza. Chiusa ufficialmente la stagione 2025-2026 dal lato agonistico, nessun allenamento finale, ma la voglia, vista la celerità con cui è avvenuto il tutto, di mettersi alle spalle l’esito amaro della stagione. Gli spareggi nazionali di Eccellenza sono risultati indigesti alle squadre con un passato importante. La Fermana lo ha imparato sulla sua pelle, ma anche un’altra nobile decaduta ha pagato lo scotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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